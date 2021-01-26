Суд по иску Портнова запретил праздновать памятные даты, связанные с рядом украинских деятелей
Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Андрей Портнов, передает Цензор.НЕТ.
"Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям", - рассказал он.
Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей: полковника Армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы, полковников Украинской повстанческой армии (УПА) Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы, писателя и журналиста Уласа Самчука, писателя и политика Юрия Липы, украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича, а также Андрея Мельника, председателя Провода Организации украинских националистов.