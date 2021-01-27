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Генсек ООН Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом

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Генсек ООН Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на более 100 млн заражений коронавирусом в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом генсек организации написал в Twitter.

Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всему миру.

"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19, поскольку вирус продолжает распространяться по всей Земле. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш.

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Напомним, по данным сайта  Worldometers по состоянию на утро 26 января, в мире выявлено 100 286 788 случая инфицирования COVID-19, с начала пандемии скончались 2 149 507 заразившихся.

Генсек ООН Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: Мы можем победить вирус только одним способом 01

Топ комментарии

  • Ybaldy
    Высосанную из пальца проблему можно победить только высосанным из пальца решением.
  • Serg Koshserg
    короновирус тот же ГРВИ, пока половина населения не переболеет никуда он не денется
    вопрос был как сильно помогает то тестирование больному?
    семейному врачу поможет получить 600 грн за пациента а больному только весть о том что у него короновирус и лечитесь дальше сами
  • Serg Koshserg
    ну и сильно те тестирования помогают больному?
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