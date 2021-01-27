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Белорусская оппозиция анонсировала "план победы" на 2021 год

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Представители белорусской оппозиции провели общую встречу и обсудили "План победы-2021".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Тихановской.

На встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

Отмечается, что раскрывать детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ и подобного.

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"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной", - сообщили оппозиционеры.

Белорусская оппозиция анонсировала план победы на 2021 год 01

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Топ комментарии

  • Вiктар BY
    Ты, лапаць, пераглядзi парад Перамогi 1945.
    Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
  • Envoy
    Им бы определиться надо , что они хотят . Нового царя или новую страну .
  • Вiктар BY
    Як толькi беларуская тэма у' навiнах - адкуль толькi не лезуць рускамоу'ныя кантрацэпцiвы. З непавагай, абразай да беларускага пратэсту - павучаюць, як быццам усе героi Майдану.
    Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
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