Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, "ржущих" над советником Ермака Подоляком: "Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске"

Советник главы Офиса Президент Алексей Арестович назвал подтрунивающих над властями украинцев "овцами", "лакеями" и личным "разочарованием года", а также заявил, что "у нас нет ничего общего, кроме власти".

Свою позицию Арестович выразил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы ведете себя, как овцы, распятые на разделочной доске. Когда вы пытаетесь ржать над Михаилом Подоляком, якобы написавшем "верноподданнический" пост на день рождения Зеленского, вам кажется, что вас много. Что вы свободны. Что вы тут, типа, живёте в свободной стране, в отличие от россиян с ершиками, и уж что-что, а высшую общественную привилегию - ржать над властями - у вас не отнять", - написал Арестович.

На самом же деле, по его мнению, "своя власть - это все, что есть у Украины".

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Советник главы ОП убежден, что подтрунивает над властями только тот, кто сам ничего не решает.

"А кудахтанье слуг в людской, которым только и остаётся скалиться, рассказывая пошлые истории из жизни хозяев, за вечерним пивком, отдыхая от трудов праведных... вы так до мышей до##етесь. До носков уже до##ались. Не надо вести себя, как лакеи. Это российский общественный архетип", - призвал Арестович.

Он предлагает "принять власть. Свою, украинскую. Поддержать ее". По его мнению, "поддерживая власть, защищая власть, Вы становитесь властью, ее частью".

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"Мы - дурноватые, инфантильные, безмозглые потеряшки, не имеющие опыта госуправления и которым всему, всему (!) приходится учиться заново: строить экономику, воевать, управлять, учиться и развиваться. Жить вместе. Жить среди других народов. У нас нет ничего общего, кроме власти, - убежден Арестович.

















