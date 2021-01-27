Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук

Всеукраинский референдум после подписания закона президентом можно провести уже в этом году. Количество референдумов, которые можно проводить в год - неограниченно. Ограничено только количество вопросов - на голосование можно вынести один.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я искренне надеюсь, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет законопроект и он станет реальностью. Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной Рады", - отметил Стефанчук.

Он пояснил: для проведения референдума среди избирателей должны избрать 60 человек, которые войдут в инициативную группу. Критериев отбора почти нет. Главное, чтобы эти люди на момент избрания имели право голоса.

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"Этих людей должны избирать на собраниях граждан Украины при участии 300 избирателей, которые и должны выдвинуть инициативную группу. Затем инициативная группа проводит соответствующие регистрационные процедуры в Центральной избирательной комиссии и начинает собирать подписи для инициирования референдума. Уже ЦИК должен следить за тем, чтобы эти три миллиона подписей давали украинцы, которые действительно есть в реестре избирателей и тому подобное. Это большие сложные бюрократические процедуры, но они прописаны и на уровне Избирательного кодекса, и на уровне законодательства. То есть ответственность за людей, которые подписываются, на Центризбиркоме", - говорит первый вице-спикер.

Инициативная группа формирует один конкретный вопрос, который при необходимости рассматривает Конституционный Суд на предмет того, не противоречит ли Основному Закону. Всего для инициирования референдума нужно минимум 3 миллиона подписей - их инициативная группа должна собрать в течение 90 дней.

При этом в каждой области подписаться имеют по меньшей мере 100 тысяч избирателей. Решение же народа, принятое на референдуме, сразу имплементируется и не требует дополнительного принятия каким-либо органом власти.

"Мы исходили из того, что любой референдум должен сразу внедряться или была обязательность его внедрения через соответствующие нормативные акты. Именно поэтому некоторые вопросы не могут выноситься на референдум. Речь идет о вопросах налогов, бюджета, амнистии или вопросах, которыми занимаются правоохранители, прокуратура или суд. А также о тех вопросах, которые могут противоречить Конституции, подрывать защиту прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины, - объясняет Стефанчук. - Если же народ высказался по какому-то вопросу относительно которого еще нет решения, то Кабинет Министров за полгода должен разработать соответствующий законопроект по этому вопросу и внести на рассмотрение Рады. Логика в обоих случаях одна - у нас не будет консультативных референдумов, поскольку по крайней мере это очень затратное событие".

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Он пояснил, что проведение одного такого референдума будет стоить бюджету около 2 миллиардов гривен. Сначала референдум будут проводить, как обычные выборы: люди будут приходить на участки и голосовать.

За тем, сколько пришло людей и не нарушают ли они правила голосования, будут следить наблюдатели. Референдум признается действительным только если на него пришли более половины избирателей - 50%+1 избиратель. Это, по словам нардепа, своеобразный предохранитель от случайных голосований.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.