Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов

На праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе Президента присутствовал участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров. Он продолжает работать в ОП в полном объеме.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Замглавы Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, оправдывавший нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января", - сообщил он.

По данным источников Бутусова, Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП. Он встречается с Зеленским, выполняет его задачи и поручения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис генпрокурора изменил подозрение Микитасю, чтобы заложить фундамент для выведения из производства Татарова, - Шабунин

"Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и очевидно, что все это делается по поручению самого президента", - написал Бутусов.

"Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь - про "отпускать бандитов", про "жонглирование тарифами" и многие другие не искренние слова", - добавил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info. ВИДЕО