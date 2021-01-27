Новости • Дело замглавы ОП Татарова

Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов

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На праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе Президента присутствовал участник подавления Революции Достоинства, фигурант уголовного расследования Олег Татаров. Он продолжает работать в ОП в полном объеме.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Замглавы Офиса президента Олег Татаров, участник подавления протестов на Майдане, оправдывавший нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января", - сообщил он.

По данным источников Бутусова, Татаров продолжает в полном объеме работать в ОП. Он встречается с Зеленским, выполняет его задачи и поручения.

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"Генпрокуратура делает все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против Татарова, и очевидно, что все это делается по поручению самого президента", - написал Бутусов.

"Надеюсь, Татаров сделал достаточно ценный подарок Зеленскому на его день рождения. И надеюсь, что кто-то подарил президенту часы. А мы ему на память подарим эту прекрасную пророческую речь - про "отпускать бандитов", про "жонглирование тарифами" и многие другие не искренние слова", - добавил журналист.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Было бы странно, если бы его там не было.... Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9667
  • Gera Kruger 4dda558f
    Даже не сомневаюсь. Посмотрите какие колоссальные усилия предпринимают Офис Президента и Генпрокуратура, чтобы "отмазать" этого сепара Татарова.
  • Ksenia VB
    Хтось здивований ?
    Через кілька років виявиться, що його і хутін тепло вітав, і азіров з вітюшою.
    Приїхати особисто не змогли, бо бандери ще лютують.
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