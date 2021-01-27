Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ

Суд отпустил из-под стражи нескольких подозреваемых в причастности к громким заказным убийствам, в частности, к убийству ветерана войны на Донбассе Амины Окуевой.

Об этом пишет со ссылкой на решения суда "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Полиция считает причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления, как минимум 8 мужчин. По данным следствия, члены этой группировки убили в 2017 году Амину Окуеву. Также в 2014 году убили бизнесмена Константина Хоруженко, в 2016 году - директора компании "Caparol Украина" Павла Заможного, в 2019 году - начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького. Большинство преступлений, по версии следствия, были совершены на почве бизнес-конфликтов.

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Организатором группировки правоохранители считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе этого года ему продлили арест.

В то же время, несколько других фигурантов в конце 2020 – в начале 2021 года вышли из-под стражи.

У одного из подозреваемых, Андрея Кравченко, 9 декабря 2020 года истекал срок ареста по делу, открытому в 2016 году. Решений о продлении этого ареста в реестре нет.

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В то же время, 29 декабря следствие просило взять Кравченко под арест по другому делу от 2013 года. Но суд отпустил мужчину, обязав лишь являться к следствию, прокуратуре и суду.

29 декабря суд также отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Однако из решений неизвестно, находились ли мужчины под стражей ранее.

Еще один подозреваемый также был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021 года. В этот же день следствие тоже попросило взять этого мужчину под стражу по делу 2013 года. Однако суд отправил фигуранта под домашний арест.

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Трех подозреваемых в причастности к убийствам отправили под домашний арест еще в декабре 2019 года. С весны 2020 года их меры не продлевали.