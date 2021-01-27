Нескоромному объявили о подозрении в подготовке покушения на Наумова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывшего первого замглавы СБУ Нескоромного подозревают в организации покушения на начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Наумова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюк решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова", - сказано в сообщении.

Это подтверждают фото- и видеоматериалы, и аудиозаписи разговоров, на которых Нескоромный и Расюк обсуждают подготовку убийства Наумова.

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"Основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, Расюк по заданию Нескоромного с октября 2020 года по январь 2021 подыскал исполнителей убийства, заплатил им и организовал за Наумовым слежку. Предотвратить убийство удалось благодаря вмешательству оперативников СБУ.

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

















