Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

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