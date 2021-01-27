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Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу

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Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

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Топ комментарии

  • olele
    Олег Леусенко@leusenko1 16 мин

    "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство.
    Це на фоні прийнятого у Зеленського закону про референдум, який може змінювати Конституцію, держустрій, територію, символіку, кордони.
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  • WiM
    идёт конституционный переворот... ... ...


    не в тему, но - мы идём сюда:
    Советники лидеров "Нормандской четверки" провели встречу - Цензор.НЕТ 6552
  • ALEX SUROVV
    Говорите прямо, что предатель Ермак пошептался со своим корешом из вражеской армии Козаком
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