Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук

Представители РФ и террористических группировок "ДНР/ЛНР" с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.

Об этом глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в комментарии "Новостям Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина на каждом заседании просила ОРДЛО — дайте списки. Они под разными предлогами блокировали", — сказал он.

"В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми", — подчеркнул переговорщик, говоря о намерениях боевиков отдать некоторых граждан Украины нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, то есть в обход налаженной процедуры обменов.

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Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами "ДНР/ЛНР" состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену боевиков выросло, и теперь составляет 267 человек.

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