Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила Тихановская в интервью эстонской газете Postimees, опубликованном в среду, 27 января.
Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенное на Западе мнение о схожести с Россией. "В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью", - подчеркнула Тихановская.
Лидер оппозиции сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ. "Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.