Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская

В Беларуси становится все меньше сторонников России, считает лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила Тихановская в интервью эстонской газете Postimees, опубликованном в среду, 27 января.

Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенное на Западе мнение о схожести с Россией. "В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью", - подчеркнула Тихановская.

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Лидер оппозиции сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ. "Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.