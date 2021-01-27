6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная
5 49848
Почти 60% пенсионеров получают менее трех тысяч гривен в месяц.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на украинском пенсионном форуме, передает Цензор.НЕТ.
"Пенсии сегодня у нас низкие. Почти 60% пенсионеров получают пенсию по годам до трех тысяч гривен", - отметила Лазебная.
Она также продемонстрировала слайд, на котором указано, что пенсию до 3 тысяч гривен получают 6,5 млн человек.
Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 в Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.