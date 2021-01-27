Новости

6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная

5 49848
6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная
Почти 60% пенсионеров получают менее трех тысяч гривен в месяц.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на украинском пенсионном форуме, передает Цензор.НЕТ.

"Пенсии сегодня у нас низкие. Почти 60% пенсионеров получают пенсию по годам до трех тысяч гривен", - отметила Лазебная.

Она также продемонстрировала слайд, на котором указано, что пенсию до 3 тысяч гривен получают 6,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформу медицины и соцуслуг необходимо объединить, - министр соцполитики Лазебная

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 в Украине пенсии получают 11,1 миллиона человек.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитрий Кот dddce09e
    Ну ничего. Зато судьи, прокуроры и прочее отребье не создавшие в своей никчемной жизни ничего полезного, получают по 110 тыс. гривен пенсии.

    Таковы реалии европейского ЗЕмбабве.
  • Игнатьев Фион
    Більшість отримують 2200 грн, це при тому, що мають більше 30 років стажу.
  • Дмитрий Кот dddce09e
    Т.е. всю жизнь карячиться, чтобы в старости карячиться уже на фазенде?

    Неудивительно что молодежь уезжает с нашего ЗЕмбабве миллионами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости