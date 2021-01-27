Украинцы Магучих и Проценко выиграли соревнования по прыжкам в высоту в Италии
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Ярослава Магучих и Андрей Проценко стали победителями соревнований по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Магучих заняла первое место, покорив отметку в 2 метра. Проценко не оставил шанса соперникам с результатом в 2,28 метра.
В начале января Магучих выиграла всеукраинские соревнования в рамках "Рождественских стартов". Ярослава повторила рекорд Украины в помещении с результатом в 2,02 метра.
Проценко в прошлом году стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Риме, покорив высоту в 2,30 метра.