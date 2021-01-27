Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарств за 2020 год, - "слуга народа" Радуцкий

Счетная палата Украины намерена провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год.

Об этом на своей странице в Фейсук сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году Украина не успела закупить лекарств почти на миллиард гривен. Вовремя не заключены контракты по 108 позициям из 483. Счетная палата обещает провести аудит государственных закупок лекарственных средств 2020 года. Но уже сегодня мы видим две основные проблемы.

Первая - отсутствие механизма долгосрочного планирования тендеров. Для ее решения в декабре 2020 года по инициативе Комитета Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс. От планирования закупок на текущий бюджетный год мы перешли на среднесрочные договоры. Я очень надеюсь, что новый механизм позволит нашим закупщикам работать более эффективно и исправить ошибки.

Вторая проблема - определенная несогласованность действий между Минздравом и ГП. Конечно, это не функция Комитета, но при необходимости мы готовы помочь руководству двух структур в налаживании диалога", - написал Радуцкий.

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Также нардеп не исключил, что в случае, если ситуация не стабилизируется, правительство будет вынуждено вновь вернуться к практике делегирования закупок международным агентствам.

"По моему мнению, это шаг назад. В конце концов, мы не страна третьего мира. В прошлом году государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продемонстрировало, что Украине намного выгоднее производить закупки самостоятельно. Сэкономлено почти 1,5 млрд грн. По некоторым позициям достигли снижения стоимости лекарств на 80%. Поэтому наша общая задача - сохранить все, что смогла достичь команда ГП", - подчеркнул Радуцкий.

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