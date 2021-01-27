Представитель Украины Лоссовский на мероприятии ОБСЕ: За год агрессия РФ на Донбассе унесла жизни 50 украинских воинов, еще 339 получили ранения

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ в Вене в среду 27 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе унесли жизни 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения", - заявил дипломат.

По его словам, с начала нынешнего года в результате вооруженных провокаций со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ и еще трое были ранены.

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За период с 1 по 24 января 2021 г. российские оккупанты совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, а также минометов, сказал Лоссовский.