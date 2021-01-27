Движение по дорогам Одесской области ограничивают из-за снегопада

По трассам Одесса - Рени и Одесса - Кучурган запрещено движение грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"С 21.00 27 января 2021 запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - сказано в сообщении.

Речь идет о трассах М-15 и М-16.

"Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -1° С", - добавили в "Укравтодоре".

Также на Цензор.НЕТ: Учебным заведениям в семи областях рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения погодных условий, - Минобразования

"Если понадобится помощь на дороге, звоните в Службу автомобильных дорог в Одесской области или присылайте свою геолокацию в Telegram, Viber, WhatsApp по тел. +380 (67) 575 68 86 (круглосуточно)", - добавили в службе.