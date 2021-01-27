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В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк

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В Украине разрабатывают корабельный вертолет, - замминистра обороны Миронюк
Для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины Министерство обороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета, а также вооружение корветов по турецкому проекту Ada.

Об этом сообщил Defense Express заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, передает Цензор.НЕТ.

"Разработка вертолета на базе глубокой модернизации Ми-2 с тотальной цифровизацией всех систем, будет разбита на несколько этапов. На первом, который должен завершиться уже в этом году, ожидается получение первой машины в виде вертолета берегового базирования. До 2023 года - создание вертолета для корвета, предусматривающего установку механизма складывания лопастей, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнение в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Игнатьев Фион
    Не позортеся, ще АН-2 почніть розробляти.
    Майбутнє Збройних сил України це безпілотники та високоточна ракетна зброя.
    У ******** війні ані танки, ані літаки вже не потрібні.
  • Прощай немытая раССея
    Дело нужное, а на результат посмотрим...
  • Гыг с Вами
    а чем принципиально отличается ми-2 от закупленных авакяном французских?если поменять всю авионику на суперсовременную,да двигатели собстенного производства,да лопасти?
    только формой фюзеляжа?
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