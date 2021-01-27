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Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст

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Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст
Полученные от использования платных камер средства направляют на ремонты в бесплатных камерах.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что за последний месяц платные камеры появились еще в 4 СИЗО - в Бахмуте, Мариуполе, Кропивницком и Измаиле.

Всего же платные камеры есть в 26 СИЗО по всей стране.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    я дкмал тюрьмы для изоляции опасных преступников....
    а оно вон чего...прибыль
  • sany
    Для них и строят, чтобы были спокойны и не боялись пилить бюджет.
    "Мама любит платные камеры"
  • Sharl
    какая офигенная сумма для государства Украина! я горько смеюсь.... как раз для того чтобы начальники кичи себе личные маетки обустроили! херней вы занимаетесь малюськи.....
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