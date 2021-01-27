Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст
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Полученные от использования платных камер средства направляют на ремонты в бесплатных камерах.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
"2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - сказано в сообщении.
В Минюсте отметили, что за последний месяц платные камеры появились еще в 4 СИЗО - в Бахмуте, Мариуполе, Кропивницком и Измаиле.
Всего же платные камеры есть в 26 СИЗО по всей стране.
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