Платные камеры СИЗО принесли прибыли в более чем 2,2 млн грн, - Минюст

Полученные от использования платных камер средства направляют на ремонты в бесплатных камерах.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"2 276 287 грн - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", - сказано в сообщении.

В Минюсте отметили, что за последний месяц платные камеры появились еще в 4 СИЗО - в Бахмуте, Мариуполе, Кропивницком и Измаиле.

Всего же платные камеры есть в 26 СИЗО по всей стране.

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