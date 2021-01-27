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Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

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Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев
В Украине после завершения локдауна в школах обострилась давняя проблема — принуждение к обязательному ношению школьной формы. Такие требования нарушают права учащихся.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, информирует Цензор.НЕТ.

Служба образовательного омбудсмена получает обращения от соискателей образования и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учеников носить обязательную школьную форму соответствующего фасона и цвета. 

Горбачев отмечает, что часто в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники не отличают "школьную одежду (одежду для школы)" от "обязательной школьной формы". А это — принципиально разные вещи.

Так, одежда для школы — это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону. "Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны", — написал образовательный омбудсмен.

Обязательная школьная форма — это принципиально другое. Это — униформа, одинаковый для всех (мальчиков и девочек соответственно) образец одежды.

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"Самое существенное то, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции, наказания. Например, за то, что ребенок приходит в одежде "не того цвета" или "не того фасона" начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям. Обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений", — говорится в сообщении.

А уже это, как отмечает омбудсмен, — очень опасно.

"Поскольку обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за ее "несоблюдение" наносят ребенку серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь", - написал Горбачев.

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Топ комментарии

  • Анна Турчинова
    Кстати, все дорогущие частные школы имеют свою школьную форму, исходя как раз из того, что дети приходят учиться, а не устраивать показ мод и хвастаться доходами родителей.
  • Анна Турчинова
    Не вижу ничего плохого в ношении школьной формы. Для семьи, особенно малообеспеченной, это реальный выход из положения. Для мам девочек - это решение проблемы « Что надеть в школу». Особенно в старших классах, когда желание выглядеть лучше всех, превращается в соревнование родительских кошельков и утро начинается с того, что юная барышня битый час не может решить что надеть да ещё закатывает истерику.
  • Myko
    А що поганого у шкільній формі? Що діти один поперед другим не випендрюються дорогими джинсами та кросівками?

    Вже доходить до маразму. Колись читав, що в Англії заборонили батькам заставляти дітей вчити уроки, бо це насилля над дитиною. А у моєї племінниці хлопчик каже, що вчителька над ним знущається, бо на уроці змушує його вчити уроки. То може освітній омбудсмен і вчителями займеться, щоб не порушували права дітей і не примушували їх вчитись.
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