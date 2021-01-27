Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам Военного комитета НАТО с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России.

Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО. - Ред) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - сказано в заявлении.

Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".

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