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Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг

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Страны НАТО не должны ослаблять боеготовность на фоне "агрессивных действий" РФ, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам Военного комитета НАТО с призывом поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе, из-за политики России.

Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам (по НАТО. - Ред) увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - сказано в заявлении.

Столтенберг отметил, что демократическому строю и ценностям членов НАТО, а также международном порядку, основанному на правилах, "брошен вызов".

Также на Цензор.НЕТ: Байден и Столтенберг обсудили угрозы со стороны России

Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
  • Алексей Достоевский
    Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
    Деньги надо вкладывать в союзников.
  • Игорь Монахов
    Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

    И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
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