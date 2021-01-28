Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Французские СМИ публикуют информацию о том, что украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в Париже, якобы был членом банды RD4. В то же время его мать, Наталию Крученик-Фаргат, обвиняют в якобы вербовке во Франции нелегальных работников из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так, издание "Le Figaro" со ссылкой на собственные источники в полиции заявляет, что Юрий "был хорошо известен правоохранителям". Журналисты заявляют, что подросток мог быть членом одной из местных банд, известной как RD4.

Эту гипотезу издание опубликовало, ссылаясь на собственные источники и инициалы "4fp" в Instagram-аккаунте парня (которые, как говорят, могут быть связаны с бандой).

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Группировка, с которой журналисты связывают Юрия, базируется в Богренели, а ее название происходит от улицы Quatre Frères Peignot. Члены банды, в основном, связаны с незаконным оборотом наркотиков и у них, как отмечает издание, "разношерстные профили": происходят из разных районов, с различным социальным статусом и мотивацией.

В то же время издание "Libération" пишет, что мать Юрия, Наталия Крученик-Фаргат, якобы набирала работников из Украины для нелегальной работы во Франции.

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В частности, журналисты заявляют, что Наталия набирала женщин из Ивано-Франковской области для работы уборщицами в компанию VIP ServicesConcierges. Одиннадцать украинок в возрасте от 19 до 55 лет заявили, что приезжали во Францию по туристической визе, однако оставались в стране после окончания ее срока действия.

В ноябре женщины написали заявление, где отметили, что работали в тяжелых условиях, с низкой заработной платой, а порой вообще без нее. По этим обращением в прокуратуре начали расследование.

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Сама Наталия Крученики-Фаргат заявляет, что женщины, которых она рекрутировала, работали законно.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.