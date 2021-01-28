Всем медикам в Турции сделали первую прививку от COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы завершили первый этап нашей программы вакцинации, сделав прививки медицинским работникам", - сказал министр.
Он также рассказал, что по рекомендации научного комитета отныне граждане старше 75 лет смогут сделать прививки по предварительной записи.
Сейчас количество людей в Турции, которые уже получили первую прививку, превысила 1,5 млн. За минувшие сутки в стране было выявлено 7 489 новых случаев инфицирования, 132 человека умерли, 8 803 выздоровели.
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Как известно, Турция уже получила из Китая 9,5 млн доз вакцины Sinovac. Массовая вакцинация в Турции началась 13 января.