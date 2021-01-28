Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовало супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.
Как отмечается, своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.
Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.
Правоохранители задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.