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Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовало супруги из Киева. Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей.

Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ 01

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Правоохранители задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправление за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий.

Супруги из Киева организовали канал переправки за границу деталей к автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам, - СБУ 02
Фото: сайт СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения.

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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Эти детали к ММГ свободно продаются ,и в магазинах и в нете. Те же магазины от СВД , такие же как и от гражданских версий и продаются без всяких разрешений . У нас запрещены к продаже только нарезные стволы и затворы .
  • Русский Алкаш
    И что? Это не уголовное дело продажа запчастей. Главное, что бы не было ствола, затвора и ствольной коробки. Показушники. Суды все проиграют.
  • Русский Алкаш
    На фото не оружие и то что изображено на фото к запрещенным к продаже вещам не относится.
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