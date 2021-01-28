Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Павлополя, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против украинских воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

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"На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Таже сообщается, что с начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.





