В Киеве планируют запустить спецтакси для людей с особенными потребностями

Департамент социальной политики работает над запуском полноценного проекта "Инватакси для детей с инвалидностью, людей с инвалидностью" в масштабах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщили в Департаменте из-за того, что нормы и стандарты оказания услуги отсутствуют на государственном уровне, город был вынужден разрабатывать собственную нормативно-правовую базу. На сегодня вся соответствующая документация проходит процедуру юстировки, после завершения которой будут объявлены торги по закупке услуги. После окончания всех процедур "социальное такси" начнет полноценную работу на городском уровне.

Пилотный проект социального такси проходил с 1 октября по 31 декабря 2020 г.. Участие в пилотном проекте приняли 140 детей с инвалидностью, совершивших 600 поездок к определенному месту назначения и обратно.

Пилотный проект был направлен на проверку возможностей города в предоставлении социальной транспортной услуги с привлечением частных перевозчиков. В тендерных торгах приняло участие только одно предприятие - КП "Киивмедспецтранс", которое оказалось единственной компанией, готовой предоставить специально оборудованные автомобили. В проекте принимали участие автомобили двух типов: седаны и переоборудованные кареты скорой помощи. За время работы пилотного проекта удалось наладить логистику, отработать маршруты, сформировать потребность. Также установлены типы автомобилей, которые как нельзя лучше подходят в соответствии с нозологией.

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Исследование Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью показало, что социальная транспортная услуга имеет большое значение для здоровья детей с инвалидностью и с высоким риском ее получения. Прежде всего речь идет о детях и молодежи с двигательными нарушениями, расстройствами психики и поведения, высокой социальной дезориентацией и тому подобное.