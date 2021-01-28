За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 941 человек;
летальных случаев - 149;
выздоровели - 11 946 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 206 412 человек;
выздоровели - 992 031 человек;
летальных случаев - 22 351;
проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - рассказал Степанов.