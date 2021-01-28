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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946
В Украине по состоянию на утро четверга, 28 января, зафиксированы 5 529 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 января 2021 года. В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03госпитализирован - 1 941 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03летальных случаев - 149;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03выздоровели - 11 946 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 03осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08заболели - 1 206 412 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08выздоровели - 992 031 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08летальных случаев - 22 351;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 08проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г.. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлены 5 529 новых случаев, выздоровели - 11 946 13

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Топ комментарии

  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

    С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

    Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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