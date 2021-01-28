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После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов

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После штурма Капитолия Республиканскую партию США покинули десятки тысяч ее членов
Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет The Hill.

Такая массовая волна "дезертирства" может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.

Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.

Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.

Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Є величезна різниця. Республіканська партія існувала до Трампа, і існуватиме після нього. А Слуга народа з'явилися із Зєлєю і пропаде разом з ним, або ще перед ним. Об' єднує ці речі лише те, що у обидвох партій теперішні лідери настільки недолугі, що рейтингу їм точно не додають. І вочевидь обидва лідери - проект ацкви, або ж фінансуються нею. А головна різниця полягає в тому, щ з відходом Трампа Республіканська партія США лише виграє і можливо відродиться, а з відходом Зєлєнского Слуга народу щезне, як ранковий туман.
  • Ned Stark
    Реноме партії страждає з 2016, коли вони висунули в президенти клоуна, а не якогось "яструба Пентагону" типу покійного МакКейна чи Діка Чейні!
  • Назар Проскуряков
    Кацапские статейки читать, себе в голову срать.
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