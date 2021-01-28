За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 46 таких нарушений на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 20/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 января 2021 года.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения", - говорится отчете.

Большинство этих нарушений произошли в районах юго-восточнее н.п. Лебединский (подконтролен правительству, 99 км к югу от Донецка), а также в северном и южном направлениях от ДФС (15 км севернее Донецка).

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"В Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения). Все эти нарушения произошли в южном направлении от н. П. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска)", - сообщили в СММ.

В целом после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала 7011 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.