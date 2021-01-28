В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Ленинского района Минска приговорил к пяти годам лишения свободы минчанина Виктора Борушко за якобы нападение на сотрудника ОМОНа во время одной из прошлогодних акций протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.

"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.

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32-летний Виктор Борушко находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали и издевались над ним, вследствие чего мужчина провел 12 дней в реанимации.

По словам Борушко, в день марша он убегал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом большеберцовой кости.

Потерпевший же сотрудник ОМОНа в суде заявил, что обвиняемый нанес ему удар ногой, что и повлекло перелом.

Однако Борушко это отрицает. "Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить", - заявил он в суде.

Приговор вступает в силу спустя 10 дней и может быть обжалован.

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Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 г. продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности. По словам правозащитников, в 2020 году в ходе протестов в Беларуси было задержано более 33 тысяч человек.