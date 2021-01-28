В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.
"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.
32-летний Виктор Борушко находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали и издевались над ним, вследствие чего мужчина провел 12 дней в реанимации.
По словам Борушко, в день марша он убегал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом большеберцовой кости.
Потерпевший же сотрудник ОМОНа в суде заявил, что обвиняемый нанес ему удар ногой, что и повлекло перелом.
Однако Борушко это отрицает. "Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить", - заявил он в суде.
Приговор вступает в силу спустя 10 дней и может быть обжалован.
Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 г. продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности. По словам правозащитников, в 2020 году в ходе протестов в Беларуси было задержано более 33 тысяч человек.