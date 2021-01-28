За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн
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По состоянию на утро 28 января в мире зарегистрировали 590 884 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 856 человек .
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 101 442 203 случаев инфицирования, из них 590 884 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 184 287 человек, из них 16 856 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 73,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.