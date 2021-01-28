Загруженность коек в COVID-больницах составляет 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 28 января, в Украине средний показатель заболеваемости COVID-19 составляет 177,6 на 100 тыс. населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней по-прежнему в Черновицкой, Николаевской и Запорожской областях.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 177,6 на 100 тыс. населения.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь выше всего в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской и Винницкой областях.
В то же время в целом по Украине заняты 27,9% коек.