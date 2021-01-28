В США выявлен высокозаразный "бразильский" штамм COVID-19, от которого вакцина может не защитить, - Голубовская

Данный вирус имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Все расслабились, но еще рановато. В США впервые обнаружен высокозаразный бразильский штамм коронавируса - Brazil P1. Напомню, пока нет четких данных, что эти штаммы (британский и бразильский) вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", - рассказала Голубовская.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что бразильский вариант является причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в Манаусе и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки.

"Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью", - подытожила Голубовская.

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