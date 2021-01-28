Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ

"Слуга народа" Максим Бужанский не видит вариантов исключения Александра Дубинского из фракции "СН".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат из "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Технологически есть 250 способов провести тайное голосование, начиная от бюллетеней, заканчивая приложением, которое во вторник все торжественно установили на свои телефоны. У меня оно тоже есть", - рассказывает Бужанский.

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"В понедельник фракция приступила к этой теме (санкции США. - Ред.) по требованию Александра Дубинского, который настаивал на том, чтобы фракция немедленно рассмотрела этот вопрос и заслушала его. Так и произошло. В процессе появились разные предложения – поддержать Дубинского, исключить, снять с позиции заместителя главы комитета по финансам. Возможно, возникнут еще какие-то варианты. Мы что, куда-то опаздываем?!" - добавил нардеп.

"Я не могу комментировать подробности закрытого заседания фракции. Но скажу вам, что поддержу любого члена нашей фракции, против которого будут несправедливо пытаться принять какие-то меры. Я не вижу вариантов исключения Александра. Считаю, что вообще в этом вопросе нет никакой конкретики. Никто не может объяснить, а за что предлагается исключить Дубинского? И что, что ввели санкции? А если завтра США введут санкции против пятидесяти депутатов, мы их всех исключим? Я, например, нахожусь под санкциями Российской Федерации. Со мной еще депутатов двести. Их тоже исключим?!" - резюмировал Бужанский.

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.