Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук

Украинских пенсионеров в 2021 году ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - объяснила парламентарий.

По словам Кравчук, Рада "ввела кроме индексации еще формат доплат к пенсии".

"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни", - рассказала нардеп.

Кравчук добавила, что солидарная пенсионная система в Украине "не может быть жизнеспособной долго", поэтому в Верховной Раде готовят законопроект о переходе к накопительной пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

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