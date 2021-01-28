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Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук

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Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук
Украинских пенсионеров в 2021 году ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - объяснила парламентарий.

По словам Кравчук, Рада "ввела кроме индексации еще формат доплат к пенсии".

"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают одни", - рассказала нардеп.

Кравчук добавила, что солидарная пенсионная система в Украине "не может быть жизнеспособной долго", поэтому в Верховной Раде готовят законопроект о переходе к накопительной пенсионной системе.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

    Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
  • Сергей Иванофф
    Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
    Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
    Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
    Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
  • Софія Гетьман
    А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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