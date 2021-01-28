"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий"

"Слуга народа" Никита Потураев считает целесообразным провести тайное голосование по вопросу исключения Александра Дубинского из фракции "СН".

Об этом он рассказал Цензор.НЕТ в комментарии.

"Я категорически не поддерживаю вариант "выливать" все в чат. Проведение опроса таким образом может поставить под вопрос легитимность решения, которое должно быть принято", - заявил он.

"Я был на заседании СН 25 января. Президент высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции. Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий. Были люди, которые выступали "адвокатами" Александра Дубинского, и те, кто был очень возмущен. Лично я обеспокоен этой ситуацией. Если я не ошибаюсь, впервые в истории народный депутат попадает под санкции США. Конечно, тут, с одной стороны, не должно быть нарушения основ демократии, парламентаризма и законов. С другой – должен быть четкий и однозначный политический ответ. Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. Если даже "вынести за скобки" постоянные попытки расшатать ситуацию в самой фракции, и говорить о сфере национальных интересов Украины, безусловно, нам нужно строить крепкие и стабильные отношения с Америкой. Безотносительно того, какая там администрация – республиканская или демократическая. Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержки западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде. Потому что даже опыт того же оккупированного Крыма показывает: предатели получают места не в Госдуме Российской Федерации, а на свалках", - рассказал Потураев.

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"Я вижу, что Дубинский настроен защищать свои интересы. То, что он отказывается добровольно уйти – это тоже позиция. Как бы я ни относился к тому, что происходит, Александр имеет на нее право. Приведет ли эта ситуация к тому, что фракция "рассыплется"? Такое развитие событий давно предрекают. Но этого же не произошло. Фракция всегда была неоднородной (как и само украинское общество). Тут есть сторонники западного курса страны, а есть и те, кто выступает за примирение с Россией, есть либералы, но и консерваторы тоже. То есть, фракция такая, как и вся Украина", - резюмировал "слуга народа".

Мнения других политиков читайте в материале Цензор.НЕТ "Зеленский VS Дубинский: чью сторону занимают депутаты?" здесь.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.