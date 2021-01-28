Во Франции задержали девять подозреваемых в избиении украинского подростка. Все они члены одной банды

Во Франции задержали девять молодых людей, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Задержание девяти подростков, являющихся членами одной группировки (банды), проведено утром 28 января. Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Как позже сообщили в пресс-службе посольства Украины во Франции, утром 28 января в г. Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 подростков (8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего), которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа.

Согласно сообщению прокуратуры Парижа, арестованные были взяты под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

"Исходя из первых элементов расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения - мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванв.

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения присутствовало интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - сказано в сообщении.

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Посольство продолжает отслеживать ситуацию. Посол Омельченко находится в прямом контакте с прокурором Парижа.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.





