Чеченца, давшего отпор ОМОНу на митинге в Москве, задержали в Псковской области, - СМИ
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Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, подозреваемого в участии в драке с омоновцами на митинге в поддержку Навального в Москве 23 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По сведениям ТАСС и Mash, молодого человека задержали в Псковской области, сейчас его доставляют в управление Следственного комитета по Москве.
Ранее в сети распространилось видео, снятое на Пушкинской площади 23 января. На записи видно, как молодой мужчина, брюнет с короткой бородой, вступает в рукопашный бой примерно с пятью-шестью омоновцами, которые в ответ бьют его дубинками.