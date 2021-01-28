Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

Команда Всемирной организации здравоохранения вышла из карантина и приступит к расследованию происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января и готовится завершить двухнедельный карантин. Находясь в изоляции, группа вела видеозвонки друг с другом и китайскими учеными.

Сегодня ​​они вышли из отеля и сели в автобус, не разговаривая с журналистами.

"Ученые начнут опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов, связанных с первоначальной вспышкой. Их исследование будет опираться на доказательства, предоставленные китайскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, группа планировала прибыть в Китай в начале января, но поездку отложили, потому что Пекин к тому времени не предоставил разрешения на их въезд.

Читайте: ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19, - представитель Организации Харрис