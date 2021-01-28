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Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

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Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань
Команда Всемирной организации здравоохранения вышла из карантина и приступит к расследованию происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Группа из 13 экспертов прибыла в Ухань 14 января и готовится завершить двухнедельный карантин. Находясь в изоляции, группа вела видеозвонки друг с другом и китайскими учеными.

Сегодня ​​они вышли из отеля и сели в автобус, не разговаривая с журналистами.

"Ученые начнут опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов, связанных с первоначальной вспышкой. Их исследование будет опираться на доказательства, предоставленные китайскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, группа планировала прибыть в Китай в начале января, но поездку отложили, потому что Пекин к тому времени не предоставил разрешения на их въезд.

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Топ комментарии

  • Тунгусский метеорит
    А раньше нельзя было? Китайцы уже стопитсот раз уничтожили все следы своего преступления. Теперь ничего не найдёшь и ничего не докажешь, а китайцы будут врать безнаказанно и спихивать вину то норвежскую селёдку,
  • Gp An
    Какой понт искать черную кошку сами знаете где...Проводить следствие или опрашивать свидетелей в диктаторском Китае - звучит смешно и цинично,тем более что времени для сокрытия возможных следов/улик было более чем достаточно.Китайцы попросту пустили экспертов так как были угрозы не регистрировать их вакцины в ЕС и США в случае недопущения. Очередное шапито и то в плохой постановке Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані - Цензор.НЕТ 6837
  • Тунгусский метеорит
    Понятное дело, что СЕЙЧАС Россия заполонила дезой русскоязычное медиа пространство и очень трудно в этих завалах сейчас найти правду, если читать на русском языке. Но, логично предположить, что раньше, до того, как вирус вырвался наружу, кацапам не было смысла врать о нём. Так вот! В 2016 году российские СМИ берут интервью у молодого учёного из Уханьской лаборатории, и тот, страшно возбуждённый каким то их открытием, радостно рассказывает об их плодотворной работе над короновирусом летучий мыши, который они (упс) приспосабливают к жизни в человеческом организме. Правда, он сказал, что они работают над тем, как сделать его безопасным для человеческого организма. И вот тут он соврал, потому что природный коронавирус как раз тогда и был безопасным для человека. И вот, прошло 3 года после этого интервью и начинается эпидемия, эпицентр которого находятся рядом с этой самой лабораторией. Это то, что не удалось скрыть лживым властям Китая. А на самом деле эпицентр распространения был самой лабораторией. Какой отсюда вывод? Вопрос к тем, кто умеет логически думать, а не жрёт всё подряд, что им кидает русскоязычный геббельс-рашен-пропаганден медиахолдинг.
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