Нардеп "ЕС" Арьев об исключении Дубинского из фракции "СН": Идет борьба Коломойского за сохранение одного из своих ключевых "агентов влияния"

Ситуация с исключением Александра Дубинского из фракции "СН" из-за введения против него санкций США свидетельствует о том, что внутри фракции продолжается противостояние между более-менее проевропейской прогрессивной частью "Слуги народа" и откровенно ватной.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, анализируя сложившуюся во фракции "Слуги народа" ситуация в связи с введением санкций США против Александра Дубинского.

"Пропетлять тут не выйдет. Если они думают, что таким образом смогут создать видимость деятельности, то глубоко заблуждаются. Если они своих избирателей держат за идиотов, то вряд ли так получится с людьми, которые прекрасно знают, что происходит на самом деле. Идет борьба Игоря Коломойского за то, чтобы сохранить одного из своих ключевых "агентов влияния". Мало того, сейчас продолжается противостояние между более-менее проевропейской прогрессивной частью "Слуги народа" и откровенно ватной – теми, кто рассказывает про внешнее управление Украиной и про "соросят", - заявил он.

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"Если Дубинского, как человека, который пребывает под санкциями нашего стратегического партнера, "сдадут", тогда группа в "Слуге народа", которая долго пыжилась, чтобы показать, как она набирает влияние, получит серьезный удар", - акцентировал нардеп.

"Зеленский – один из тех, кому "своя рубашка ближе к телу". Поэтому если он понимает последствия для себя лично, то он решит этот вопрос во фракции, как обычно: через давление, запугивания или подкуп. А если хочет "поиграться", то это не совсем та ситуация, где целесообразно так себя вести", - добавил Арьев.

"Вообще происходящие движения в СН закономерны, так как люди, которые объединены абсолютно разными и противоположными идеями, не могут держаться вместе в одной партии. Вот выяснилось, что в "Слуге народа" есть человек, которого откровенно назвали агентом России. А президент не может ничего сделать. Или делает вид, что не может. Давайте уже отсюда делать выводы. Возможно, не так уже и хочет что-то предпринять? Если бы у него было желание, то уже б и Ермака не было на должности, и Татарова тоже. Все эти вещи свидетельствуют о направленности Зеленского. Помните, ему не понравилось решение Конституционного Суда, так надумал его разогнать? А когда Окружный админсуд Киева (который уже называет суд с Окружной) принимает антиукраинское решение по поводу упоминания Майдана в учебниках истории, то от Зеленского никакой реакции. Получается, такой суд его полностью устраивает. Если бы меня сегодня спросили: оправдал ли Зеленский мои ожидания? Я бы ответил: Абсолютно! Потому что я от него с самого начала ничего хорошего не ждал. Он уперто продолжает движение к плохому окончанию своего президентства", - резюмировал нардеп.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.