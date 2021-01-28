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Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима. ФОТО

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Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Мендичино подписали письмо о намерениях по созданию украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности между МИД Украины, МВД Украины и Министерством по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады", - сказано в сообщении.

Группа будет работать над широким спектром вопросов в сфере миграции и мобильности, включая вопросы упрощения режима поездок граждан Украины в Канаду.

"Рабочая группа станет эффективным инструментом совместного реагирования на мировые вызовы в сфере миграции и новой платформой диалога на пути к упрощению режима поездок граждан Украины в Канаду", - заявил Кулеба.

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Глава МВД Аваков подчеркнул, что начало рабочей группы по мобильности позволит закрепить особый статус украинско-канадского партнерства и способствовать реализации комплекса мер, направленных на взаимодействие компетентных органов Украины и Канады.

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Фото: сайт МИД

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Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Майстер Йода заголовки пише однако.
  • vitaliymkua
    Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5255
    Украина и Канада создали группу, которая будет работать над упрощением визового режима - Цензор.НЕТ 5401
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ценим,Украинцы!Трюдо презирает зекретина,а не украинский народ.
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