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Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук

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Рада сегодня может рассмотреть вопрос назначения Витренко министром энергетики, - "Слуга народа" Кравчук
Народные депутаты сегодня во второй раз рассмотрят назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики Украины. Однако сначала соответствующее решение примет профильный комитет.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, комитет по вопросам энергетической политики рассмотрит его назначение сегодня днем.

"Да, сегодня планируется (рассмотрение кандидатуры, - Ред.). Где-то в 12:00 представление должен рассмотреть профильный комитет по вопросам энергетической политики. После этого, очевидно, будет выноситься кандидатура в зал", - сообщила она.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    хочется сказать только одно - УКРАЇНО, ПІДІЙМАЙСЯ! Прийшов час ворога знищувати... раз і назавжди... оцю бидлоту, яка захопила владу і просирає Україну...
  • Gp An
    Ну да - кому как не сынку витренчихи подписывать контракты на газ со скрепной, незаменимый человечек...Тем более что ермак на прошлой встрече нормандского договорняка как раз обсуждал этот вопрос с представителем "братского" народа - только об этом и говорили - сейчас будут вводить в действие, позиция ю.витренко по этому вопросу уже есть - надо! Народ заслуживает той власти которой избрал - мало дерьма выжрали так хавайте еще бочку чайной ложечкой...
  • Вла
    якось гидко стало читати новини..
    віслюк відкрито каже, що деркач - агент фсб. Але чомусь закривають ветеранку- добровольця "Фортуну" за недолугим звинуваченням.
    Пудєль каломойши відкрито сере на віслюччу бошку, і той це мовчки не помічає.
    Тим часом літінант бакланофф не може навести лад у відомстві, що повинне захищати Україну від зрадників та колаборантів.
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    А "мудрий нарІд" мовчки за цим спостерігає, і тільки деякі, особливо сміливі, кажуть: "от якби ж хтось прийшов та розігнав оцю шоблу", не розуміючи, що майбутне в країні може збудувати (або ні) тільки сам народ..
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