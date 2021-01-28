Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину. ВИДЕО+ФОТО

Активистке, бывшей голове поселка Коцюбинское Киевской области Ольге Матюшиной неизвестные сожгли машину в ночь на 27 января.

Об этом сама Матюшина сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

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Матюшина связала это со своей политической и общественной деятельностью, а также отметила, что отказалась от мандата депутата поссовета и сейчас не занимает политической должности.

По информации УГСПЛ, Матюшина длительное время выступает против застройки Беличанского леса возле Коцюбинского и Ирпеня.

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Полиция Киевской области опубликовала сообщение о возгорании автомобиля в Коцюбинском. Владельца автомобиля правоохранители не уточнили. При этом в полиции обратили внимание на то, что в поселке нет камер видеонаблюдения, так как он якобы не присоединился к программе "Безопасная Киевщина". Открыто уголовное дело.