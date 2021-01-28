Новости

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину. ВИДЕО+ФОТО

15 55852
Активистке, бывшей голове поселка Коцюбинское Киевской области Ольге Матюшиной неизвестные сожгли машину в ночь на 27 января.

Об этом сама Матюшина сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

Матюшина связала это со своей политической и общественной деятельностью, а также отметила, что отказалась от мандата депутата поссовета и сейчас не занимает политической должности.

По информации УГСПЛ, Матюшина длительное время выступает против застройки Беличанского леса возле Коцюбинского и Ирпеня.

Смотрите также: Начальника отделения полиции Киевщины будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Полиция Киевской области опубликовала сообщение о возгорании автомобиля в Коцюбинском. Владельца автомобиля правоохранители не уточнили. При этом в полиции обратили внимание на то, что в поселке нет камер видеонаблюдения, так как он якобы не присоединился к программе "Безопасная Киевщина". Открыто уголовное дело.

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину 01

Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    А що , бідувати це - обов'язкова умова для активістів Активистке Матюшиной, которая борется с вырубкой Беличанского леса на Киевщине, сожгли машину - Цензор.НЕТ 6765 ..?
    Чи - всі хто має власне авто в Україні , багатії-буржуї . ?
  • Чайка Київ
    Заможна жінка не може захищати екологію?
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Авакова потрібно гнати з посади, як повного нікчему!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости