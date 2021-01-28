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Украина пригласила Тихановскую на первую встречу Люблинского треугольника, которая пройдет завтра, - МИД

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Украина пригласила Тихановскую на первую встречу Люблинского треугольника, которая пройдет завтра, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут 29 января первое заседание Люблинского треугольника в онлайн-формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Как сообщалось, Польша, Литва и Украина в июле 2020 года основали формат "Люблинский треугольник".

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Топ комментарии

  • Привет
    А в чем заключается сакральный смысл этого приглашения??
    Эта тихановская еще более пустое место нежели наш осел..
  • Михаил Грушевский
    Вот вполне логичный вопрос... н...я там нужна ватная консерва? Зеленые дауны...
  • SergTranscarpathian
    Для чого нам ця ватниця? Що ви хочете від неї дізнатись чий Крим?
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