Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, - "слуга народа" Гетманцев

Сейчас фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отставка премьер-министра когда-то состоится точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции вопрос об отставке премьер-министра вообще не обсуждается сегодня, и не обсуждается отставка правительства в целом. Мне кажется, что тот период времени, который провел премьер в кресле, и весь Кабинет Министров проработал, является беспрецедентным и не позволяет нам оценить их результаты", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль