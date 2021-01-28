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Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, - "слуга народа" Гетманцев

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Не думаю, что Шмыгаля уволят весной, - "слуга народа" Гетманцев
Сейчас фракция "Слуга народа" не обсуждает вопрос отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отставка премьер-министра когда-то состоится точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции вопрос об отставке премьер-министра вообще не обсуждается сегодня, и не обсуждается отставка правительства в целом. Мне кажется, что тот период времени, который провел премьер в кресле, и весь Кабинет Министров проработал, является беспрецедентным и не позволяет нам оценить их результаты", - сказал нардеп.

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Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    а за что его увольнять? налоги повышает, тарифы растут, зарплаты топам сделал космические, гешефты приличные.. золото а не премьер...
  • Сергей ДокторТ
    Не думаю, что уволят весной. Думаю, что этой зимой.
  • Генрих Ричи
    И тебя ублюдок надо разгонять вместе с Радой.
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