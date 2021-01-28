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"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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Сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева проходит акция протеста предпринимателей против фискализации. С самого утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, где проходит с 15 декабря постоянная акция протеста "Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!". Протестующие держат флаги руху "SaveФОП", а также сплакаты со своими требованиями, в частности, против фискализации, повышения тарифов и карантинных ограничений: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" и др.

После митинга на Майдане Незалежности митингующие решили пройти шествием к Представительству ЕС в Украине и к посольству СШа в Киеве. 

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Основное требование митингующих: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные, по их словам, на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 01
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 02
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 03
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 04
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 05
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 06
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 07
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 08
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 09
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 10
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 11
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 12

Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 13
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 14
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 15
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 16
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 17
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 18
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 19
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 20
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 21
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 22
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 23
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 24
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 25
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 26
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 27
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 28
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 29
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 30
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 31
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 32
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 33
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 34
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 35
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 36
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 37
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 38
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 39
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 40
Вова, пора на стадіон! и Не заганяйте бізнес в тінь!: в Киеве проходит протестное шествие ФОПов 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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