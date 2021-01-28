"Вова, пора на стадіон!" и "Не заганяйте бізнес в тінь!": в Киеве проходит протестное шествие ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева проходит акция протеста предпринимателей против фискализации. С самого утра митингующие начали собираться на Майдане Незалежности, где проходит с 15 декабря постоянная акция протеста "Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!". Протестующие держат флаги руху "SaveФОП", а также сплакаты со своими требованиями, в частности, против фискализации, повышения тарифов и карантинных ограничений: "Ні вибірковому лоХдауну", "Високі тарифи геноцид для народу", "Беги, Вова, беги", "Ми платимо податки, а доведеться хабарі. Владі потрібні наші хабарі?", "Вова, пора на стадіон!", "РРО і штрафи засунь собі у ... попу", "Дайте працювати!", "Не заганяйте бізнес в тінь! Не робіть з нас нелегалів!" и др.

После митинга на Майдане Незалежности митингующие решили пройти шествием к Представительству ЕС в Украине и к посольству СШа в Киеве.

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Основное требование митингующих: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные, по их словам, на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.



















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ