Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики, голосование состоится сегодня в 13.30, - Разумков

Глава ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету Рады рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики.

Об этом Разумков заявил сегодня в ходе заседания Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что в ВР поступило представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Юрия Витренко министром энергетики. В связи с этим Разумков призвал профильный комитет расмотреть данное представление в ходе перерыва в работе РВ.

Голосование по данному вопросу, по словам Разумкова, должно состояться сегодня в 13.30.

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