В "Укроборонпроме" вводят проверки на полиграфе, - Гусев

Руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будут проходить и кандидаты на должности в концерн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью агентству "Укринформ".

"Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи", - сообщил он.

Также Гусев отметил, что Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины: "Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры".

"Моя личная позиция - нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома"", - добавил он.

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