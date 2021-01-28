Новости • Борьба с коррупцией, Агрессия России против Украины

В "Укроборонпроме" вводят проверки на полиграфе, - Гусев

3 95829
В "Укроборонпроме" вводят проверки на полиграфе, - Гусев
Руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будут проходить и кандидаты на должности в концерн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью агентству "Укринформ".

"Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи", - сообщил он.

Также Гусев отметил, что Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины: "Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры".

"Моя личная позиция - нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома"", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гусев о реформировании "Укроборонпрома": Для начала Рада должна принять соответствующий законопроект. Будут созданы два больших холдинга

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Питають любить претендент Зєлю чи ні?
  • Felix Trinidad
    надо начинать с мусоров, судей и депутатов...
  • Привет
    А судьи кто?? Кто будет оценивать показания полиграфа?? Какое нить малоросское чмо...или зебил какой нить???
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости