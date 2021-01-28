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Киевсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцины. Кличко ведет переговоры с европейскими и американскими производителями, - замглавы КГГА

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Киевсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцины. Кличко ведет переговоры с европейскими и американскими производителями, - замглавы КГГА
Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса, о которой договаривается Виталий Кличко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

В сообщении говорится, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 гг. В соответствии с изменениями, город планирует выделить 140 млн гривен на закупку вакцин от COVID-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тыс. киевлян.

"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", - отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, ранее мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Кличко убежден, первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения - врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и другие.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
    Ою этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко, информирует UAINFO.org.
    1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
    2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
    3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
    И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
    А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
    Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
    Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны. А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно. Безопасность без распила никому во власти не нужна.
    Алексей ДАВИДЕНКО
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Марина Порошенко - глава комиссии по здравоохранению Киеврады.
  • HappyLand
    МОЗ домовився про закупівлю партії китайської вакцини з ефективністю 50 на 50 через прокладу Богатирьової для дуже невеликої кількості людей.
    Тобто можна сказати забив на українців.

    Дивлючись на таку фігню Мер прийняв рішення вирішувати проблему самостійно хоча би для Київа. За що йому честь і хвала.
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