Киевсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцины. Кличко ведет переговоры с европейскими и американскими производителями, - замглавы КГГА

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики поддержала проект решения о выделении 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса, о которой договаривается Виталий Кличко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

В сообщении говорится, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 гг. В соответствии с изменениями, город планирует выделить 140 млн гривен на закупку вакцин от COVID-19 в 2021 году. Речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тыс. киевлян.

"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", - отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Профильная комиссия Киевсовета единогласно поддержала соответствующее предложение. Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, ранее мэр Киева анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Кличко убежден, первыми вакцину должны получить уязвимые категории населения - врачи, пожилые люди, работники социальных служб, педагоги, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортники, специалисты сферы ЖКХ, правоохранители, спасатели и другие.

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