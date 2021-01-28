Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, к организации данной схемы причастен руководитель лесхоза. Чиновник требовал 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный отпуск древесины.
В среду, 27 января, полицейские задержали руководителя сразу после того, как он получил очередной транш - 42 тысячи гривен. Ранее задокументированы два факта предоставления ему 28 тысяч гривен.
Руководитель лесхоза задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.