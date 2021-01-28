Комитет ПАСЕ отклонил все правки, касавшиеся санкций против российской делегации, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом стало известно "Европейской правде".
К проекту решения, которое признает многочисленные нарушения со стороны РФ, но предлагает отказаться от каких-либо санкций в ПАСЕ, подали 10 поправок, большинство которых - от украинской делегации. Представители России не выразили желания править ни одно из положений документа.
В четверг утром Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрел предложения и отклонил все проекты поправок, среди соавторов которых были депутаты от Украины, - в том числе и те, которые не касаются введения санкций.
Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, она подчеркивает незаконность аннексии Крыма.
Как правило, пленарный зал ассамблеи поддерживает позицию Мониторингового комитета, поэтому скорее всего полномочия РФ будут подтверждены без ограничений.